Экономика
07:01, 31 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названы последствия неправильно оформленного наследства

Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Неправильно оформленное наследство чревато оспариванием завещания, невозможностью распоряжаться полученными активами и ряд других последствий, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» экономист, профессор кафедры экономической безопасности профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

«Особого внимания заслуживает такая ошибка как так называемое фактическое принятие наследства без юридического оформления, — сказала Капустина. — В этом случае наследники продолжают проживать в квартире умершего родственника, оплачивают коммунальные услуги, поддерживают имущество в надлежащем состоянии. Однако, не обращаются к нотариусу, полагая подобные формальности излишними».

Такая беспечность, по словам эксперта, вынуждает уже следующие поколения восстанавливать цепочку правопреемства через судебные инстанции, что является достаточно длительным и непростым процессом.

Распространены и ситуации ненадлежащего составления завещаний, содержащих двусмысленные формулировки и не учитывающих права обязательных наследников — это, как объяснила Капустина, порождает основания для оспаривания последней воли человека.

«Самым распространенным последствием неправильно оформленного наследства становится невозможность государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество. Такие нарушения фактически лишают наследника возможности распоряжаться полученными активами. Судебные разбирательства, инициируемые для восстановления нарушенных прав, способны растягиваться на годы. Финансовые затраты на юридическое сопровождение и уплату государственных пошлин нередко составляют весьма значительные суммы», — предупредила экономист.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года для российских дачников введут новые штрафы за борщевик на участке. Россиянам рекомендовали регулярно осматривать территорию на наличие опасных сорняков и избавляться от них до цветения.

