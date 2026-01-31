Реклама

Культура
04:39, 31 января 2026Культура

Представитель Долиной рассказал об изменении на концертах певицы

Представитель Долиной Пудовкин: На концертах певицы усилили меры безопасности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

На концертах певицы Ларисы Долиной усилили меры безопасности из-за повышенного интереса к артистке. Об этом РИА Новости сообщил представитель исполнительницы Сергей Пудовкин.

«Я понимаю, что сейчас существует и будет разный интерес к Ларисе Долиной, иногда — не всегда здоровый», — высказался он. Пудовкин добавил, что меры безопасности значительно усилили из-за «провокационных заявлений».

Ранее Долина намекнула на новый этап в жизни после истории с квартирой в Хамовниках. На концерте в московском баре Petter во время исполнения строчек из песни Feeling Good о новом рассвете и новой жизни певица отметила по-русски, что это правда.

