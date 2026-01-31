Фицо принял отставку советника Лайчака из-за упоминаний в деле Эпштейна

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял отставку упоминающегося в деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна советника, экс-министра иностранных дел республики Мирослава Лайчака. Видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фицо заявил, что Лайчак повел себя как большой дипломат, приняв решение уйти с поста. «Я принимаю его предложение о завершении сотрудничества», — подчеркнул он.

Известно, что Фицо допускал возможность отставки Лайчака из-за упоминаний в документах по делу Эпштейна, если будут обнародованы компрометирующие его сведения. В пятницу, 30 января, появились сообщения об упоминании экс-министра в обнародованных материалах по делу покойного финансиста.

Ранее сообщалось, что американские прокуроры и ФБР обнаружили более миллиона дополнительных документов, которые могут быть связаны с расследованием против Джеффри Эпштейна.

