Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:59, 31 января 2026Мир

Премьер-министр Словакии принял отставку упоминающегося в деле Эпштейна советника

Фицо принял отставку советника Лайчака из-за упоминаний в деле Эпштейна
Мария Винар
Мирослав Лайчак

Мирослав Лайчак. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял отставку упоминающегося в деле скандального финансиста Джеффри Эпштейна советника, экс-министра иностранных дел республики Мирослава Лайчака. Видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фицо заявил, что Лайчак повел себя как большой дипломат, приняв решение уйти с поста. «Я принимаю его предложение о завершении сотрудничества», — подчеркнул он.

Известно, что Фицо допускал возможность отставки Лайчака из-за упоминаний в документах по делу Эпштейна, если будут обнародованы компрометирующие его сведения. В пятницу, 30 января, появились сообщения об упоминании экс-министра в обнародованных материалах по делу покойного финансиста.

Ранее сообщалось, что американские прокуроры и ФБР обнаружили более миллиона дополнительных документов, которые могут быть связаны с расследованием против Джеффри Эпштейна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Директор Долиной высказался о ситуации с ее квартирой фразой «вопрос закрыт»

    Визовые центры Японии откроются в Москве и Санкт-Петербурге

    В Германии прояснили позицию по возможному бойкоту сборной ЧМ-2026

    В Мурманске полностью восстановили электроснабжение

    Премьер-министр Словакии принял отставку упоминающегося в деле Эпштейна советника

    Влияние запрета на экспорт бензина на розничные цены для россиян оценили

    Образ 46-летней Кейт Хадсон на показе Armani раскритиковали в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok