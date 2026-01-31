Реклама

17:47, 31 января 2026Россия

Пять подростков в российском регионе оказались в горящей сауне и не выжили

Пять подростков в Прокопьевске оказались в горящей сауне и не выжили
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

В Прокопьевске Кемеровской области пять подростков оказались в горящей сауне и не выжили. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Возгорание произошло на улице Кубанской в частной сауне. Там отдыхали молодые люди в возрасте 16-17 лет. После начала пожара одна девушка успела выбежать.

Причины возгорания и все обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее в Кызыле республики Тыва в одной из саун города нашли 21-летнюю девушку без признаков жизни. Россиянку обнаружили вечером 4 ноября 2025 года в помещении, где отдыхала компания молодых людей. Кто именно обратился к правоохранителям, не уточнялось. Предварительно, девушка получила несовместимый с жизнью удар током.

