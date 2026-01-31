NYT: Украине не хватает войск для защиты всех участков на поле боя

Главной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ) является нехватка войск на поле боя. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По данным источника, Украине не хватает людей для одинаковой защиты каждого участка. Это создает бреши, через которые российским военным легче продвигаться. В результате военные ВСУ стали бросаться на локализацию вспышки в одном секторе, тогда как на другом участке происходит другая вспышка. В результате украинским военнослужащим приходится отступать.

Ранее сообщалось, что в ВСУ столкнулись с трудностями на фронте из-за морозов.