Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:55, 31 января 2026Интернет и СМИ

Раскрыта главная проблема Украины на поле боя

NYT: Украине не хватает войск для защиты всех участков на поле боя
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Stringer / Reuters

Главной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ) является нехватка войск на поле боя. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По данным источника, Украине не хватает людей для одинаковой защиты каждого участка. Это создает бреши, через которые российским военным легче продвигаться. В результате военные ВСУ стали бросаться на локализацию вспышки в одном секторе, тогда как на другом участке происходит другая вспышка. В результате украинским военнослужащим приходится отступать.

Ранее сообщалось, что в ВСУ столкнулись с трудностями на фронте из-за морозов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России отреагировали на статус враждебного государства со стороны США

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Опубликовано видео уничтожения дроном американского истребителя

    В Германии раскритиковали гарантии безопасности НАТО для Украины

    Раскрыта главная проблема Украины на поле боя

    Захарова высказалась о действиях США против Кубы

    Овечкин встретился с Леброном Джеймсом

    В России назвали главный вопрос на переговорах по Украине

    Москвичи ринулись жениться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok