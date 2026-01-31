Раскрыта причина повторной аварии на ЛЭП в Мурманской области

Реклама

Повторную аварию на ЛЭП в Мурманской области вызвало повреждение троса
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Повторную аварию на линиях электропередачи (ЛЭП) в Мурманской области вызвало повреждение защитного троса. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram-канале.

По его данным, неисправность уже устраняется, объекты водоснабжения и котельные Мурманска подключены к электропитанию. В штатный режим работы переходит северная котельная, также котельные подключены в Североморске. Однако там в одном из микрорайонов зафиксировали сбой, его устраняют.

Ранее сообщалось, что в части Мурманска и Североморска вновь пропал свет.

