Два российских города вновь частично остались без света

В части Мурманска и Североморска снова пропал свет из-за ЧП

В части Мурманска и Североморска еще раз пропал свет из-за отключения электроснабжения на участке линии электропередачи (ЛЭП) с временными опорами. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram-канале.

По его словам, сами опоры не повреждены. Аварийно-восстановительные бригады в оперативном режиме переключают потребителей по резервной схеме. Приоритет отдается объектам жизнеобеспечения.

26 января сообщалось, что Мурманская область четыре дня подряд оставалась без света из-за крупной аварии. В регионе открыли 20 пунктов поддержки населения. По предварительным данным, причиной ЧП стало обрушение ЛЭП под тяжестью льда.

