Мурманская область четвертый день подряд остается без света. Жителям раздают тушенку и хлеб. Что известно о причинах блэкаута?

Мурманская область четвертый день подряд остается без света из-за аварии.

Власти Мурманска открыли 20 пунктов поддержки населения на фоне крупной аварии, оставившей город без электроэнергии. В каждом из них можно обогреться, зарядить телефон и другие переносные устройства, в некоторых предусмотрена полевая кухня и раздача продуктов в определенный промежуток времени.

Глава Мурманска Иван Лебедев сообщил, что в наборы входят хлеб, тушенка, вода и другие продукты первой необходимости. Мэр призвал следить за списком пунктов на сайте администрации, потому что адреса могут меняться.

При этом местные жители жалуются, что для получения продуктов требуют показать прописку, в объявлениях указано неправильное время раздачи, отдельные пункты закрыты и зарядить телефон невозможно, а другие открыты в местах, где и без того работают магазины и есть электричество.

Также жители поделились, что в ночь на 25 января свет им давали всего на несколько часов, однако утром снова отключили. Кроме того, из-за проблем с электричеством перестали ходить троллейбусы.

Отключение электроэнергии в Мурманской области связали с древними опорами

По предварительным данным, причиной катастрофы стало обрушение линии электропередачи (ЛЭП) под тяжестью льда, накопившегося из-за беспрецедентной непогоды. В Следственном комитете сообщили, что две из пяти опор ЛЭП, рухнувших в российском регионе, были установлены еще в 1966 году при сроке эксплуатации, равном 40 годам. Еще две опоры функционировали с 1982 года, а последняя из пяти — с 1988-го. Таким образом, четыре из пяти конструкций превысили предельный срок эксплуатации.

При истечении заявленного срока службы каждые пять лет ЛЭП и опоры для нее должны подвергаться техническому освидетельствованию. Сейчас следователи проверяют сроки и качество таких работ. Кроме того проводятся осмотры места происшествия с участием профильных специалистов. Изъяты смывы и вырезы с объектов электрооборудования.

Также известно, что в ходе визуального осмотра признаков воздействия третьих лиц на опоры не обнаружено. Тем не менее к делу привлечены специалисты-взрывотехники. Было возбуждено уголовное дело о халатности.

В Мурманской области ввели режим ЧС

Глава региона Андрей Чибис ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сложностей с восстановлением линии электропередачи.

По его словам, круглосуточная работа специалистов «Россетей» на данный момент не принесла результата. Ремонт осложняется неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности. В результате дорога к месту аварии на вездеходе занимает не 30-40 минут, как ожидалось, а около пяти часов.

Чибис подчеркнул, что для жителей введение режима ЧС не предусматривает каких-либо изменений. По его словам, он необходим властям для привлечения дополнительной техники и материалов с использованием частных компаний. На восстановительные работы были направлены новые бригады, ожидается, что вскоре туда отправится и специализированная техника.

Глава области попросил оставшихся без тепла и света жителей региона отнестись к ситуации с пониманием и по возможности ограничить использование электроприборов и техники для снятия дополнительной нагрузки на сети. Он добавил, что все службы прилагают максимум усилий для скорейшей ликвидации последствий ЧП.

