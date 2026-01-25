В российском регионе ввели режим ЧС из-за проблем со светом и теплом

Глава Мурманской области Чибис ввел режим ЧС из-за проблем с восстановлением ЛЭП

Руководство Мурманской области ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сложностей с восстановлением линии электропередачи (ЛЭП), из-за аварии на которой значительная часть Мурманска и Североморска осталась без света и тепла. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Чибис.

Он отметил, что круглосуточная работа специалистов «Россетей» пока не принесла результата. Ремонт осложняется неблагоприятными погодными условиями и крайне сложным рельефом местности. В результате дорога к месту аварии на вездеходе занимает не 30-40 минут, как ожидалось, а около пяти часов.

По словам губернатора, для жителей введение режима ЧС не предусматривает каких-либо изменений. Он необходим властям для привлечения дополнительной техники и материалов с использованием частных компаний. На восстановительные работы направлены новые бригады, вскоре туда отправится и специализированная техника.

Причиной обрыва ЛЭП стало обрушение пяти опор. Как выяснило следственное управление Следственного комитета (СК) по региону, у четырех из них уже истек предельный срок эксплуатации, составляющий 40 лет, а две были установлены еще в 1966 году, то есть 60 лет назад.

В настоящее время специалисты проверяют сроки и качество работ по техническому освидетельствованию объектов, которые, после истечения предельного срока службы, должны проводиться каждые пять лет.

Предварительно причиной падения опор назван скопившиеся на ЛЭП снег и лед. Следов внешнего воздействия на объекты не обнаружено, однако на месте работают взрывотехники.