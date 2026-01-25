Реклама

Россия
13:07, 25 января 2026Россия

Отключение электроэнергии в Мурманской области связали с древними опорами

СК сообщил о превышении срока службы рухнувших в Мурманской области опор ЛЭП
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Мурманской области»

Две из пяти опор линии электропередачи (ЛЭП), рухнувших в Мурманской области, были установлены еще в 1966 году при сроке эксплуатации, равном 40 годам. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.

Еще две опоры функционировали с 1982 года, а последняя из пяти — с 1988-го. Таким образом, четыре из пяти конструкций превысили предельный срок эксплуатации. Их разрушение привело к масштабным отключениям электроэнергии в Мурманске и Североморске.

При истечении заявленного срока службы каждые пять лет ЛЭП и опоры для нее должны подвергаться техническому освидетельствованию. В настоящее время следователи проверяют сроки и качество таких работ. Проводятся осмотры места происшествия с участием специалистов в области энергетики. Изъяты смывы и вырезы с объектов электрооборудования.

Между тем в ходе визуального осмотра признаков воздействия третьих лиц на опоры не обнаружено. Тем не менее к делу привлечены специалисты-взрывотехники. Предварительно причиной аварии в Заполярье называют лед и снег, скопившийся на объектах энергетики.

Ранее мэр Мурманска рассказал, что на фоне блэкаута городские власти открыли пункты помощи для жителей. В них можно подзарядить телефоны, получить продуктовые наборы и горячую еду.

