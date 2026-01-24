В Мурманске на фоне блэкаута открыли пункты помощи для жителей

В Мурманске, где произошел блэкаут, городские власти открыли пункты помощи для жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Иван Лебедев.
В также пояснил, что в пунктах, которые расположены в магазинах или на улицах города можно подзарядить телефоны, получить продуктовые наборы и горячую еду.
Ранее сообщалось, что в Мурманске и Североморске произошел масштабный блэкаут, в результате которого два города почти полностью остались без энергоснабжения. Предварительная причина катастрофы — обрушение линии электропередачи под тяжестью льда, накопившегося из-за беспрецедентной непогоды.
Как сообщил днем 24 января губернатор региона Андрей Чибис, возобновление энергоснабжения займет не менее суток.