Россия
20:10, 24 января 2026Россия

В Мурманске на фоне блэкаута открыли пункты помощи для жителей

Городские власти Мурманска на фоне блэкаута открыли пункты помощи для жителей
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал губернатора Ивана Лебедева

В Мурманске, где произошел блэкаут, городские власти открыли пункты помощи для жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Иван Лебедев.

В также пояснил, что в пунктах, которые расположены в магазинах или на улицах города можно подзарядить телефоны, получить продуктовые наборы и горячую еду.

Ранее сообщалось, что в Мурманске и Североморске произошел масштабный блэкаут, в результате которого два города почти полностью остались без энергоснабжения. Предварительная причина катастрофы — обрушение линии электропередачи под тяжестью льда, накопившегося из-за беспрецедентной непогоды.

Как сообщил днем 24 января губернатор региона Андрей Чибис, возобновление энергоснабжения займет не менее суток.

