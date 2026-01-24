Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 24 января 2026Россия

Мурманский губернатор рассказал о ситуации с энергоснабжением

Мурманский губернатор Чибис: Возобновление энергоснабжения займет не менее суток
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)
Андрей Чибис

Андрей Чибис. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Возобновление энергоснабжения Мурманска и Североморска, нарушенного в результате повреждения опор линий электропередачи, займет не менее суток. Об этом в cубботу, 24 января, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Чибис.

«Из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток. Тепло уже подается в дома, котельные работают стабильно», — отметил он.

Глава области попросил оставшихся без тепла и света жителей отнестись к ситуации с пониманием и по возможности ограничить использование электроприборов и техники для снятия дополнительной нагрузки на сети. Чибис подчеркнул, что все службы прилагают максимум усилий для скорейшей ликвидации последствий ЧП.

Ранее сообщалось, что в Мурманске и Североморске произошел масштабный блэкаут, в результате которого два города почти полностью остались без энергоснабжения. Предварительная причина катастрофы — обрушение линии электропередачи под тяжестью льда, накопившегося из-за беспрецедентной непогоды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стартовал второй день переговоров по Украине

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Назван «новый биткоин»

    Раскрыт статус подростка из Красноярска в деле о похищении и мошенничестве

    Боец UFC Царукян потренировался в частном джете во время полета

    Кот преодолел 250 километров и вернулся в родную страну спустя пять месяцев после пропажи

    Более миллиона человек остались без света в Киеве и Чернигове

    Российские войска освободили населенный пункт Старица

    Мурманский губернатор рассказал о ситуации с энергоснабжением

    ВС России поразили производство украинских дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok