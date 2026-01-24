Мурманский губернатор рассказал о ситуации с энергоснабжением

Мурманский губернатор Чибис: Возобновление энергоснабжения займет не менее суток

Возобновление энергоснабжения Мурманска и Североморска, нарушенного в результате повреждения опор линий электропередачи, займет не менее суток. Об этом в cубботу, 24 января, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Чибис.

«Из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток. Тепло уже подается в дома, котельные работают стабильно», — отметил он.

Глава области попросил оставшихся без тепла и света жителей отнестись к ситуации с пониманием и по возможности ограничить использование электроприборов и техники для снятия дополнительной нагрузки на сети. Чибис подчеркнул, что все службы прилагают максимум усилий для скорейшей ликвидации последствий ЧП.

Ранее сообщалось, что в Мурманске и Североморске произошел масштабный блэкаут, в результате которого два города почти полностью остались без энергоснабжения. Предварительная причина катастрофы — обрушение линии электропередачи под тяжестью льда, накопившегося из-за беспрецедентной непогоды.