В Мурманске из-за отсутствия света и тепла начали раздавать еду

Власти Мурманска организовали раздачу продуктов для оставшихся без света жителей

Жителям Мурманска, которые проживают в находящихся в зоне отключения электроснабжения домах, начали раздавать продуктовые наборы в пунктах поддержки. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Иван Лебедев.

В наборы входят хлеб, тушенка, вода и другие продукты первой необходимости. Мэр призвал следить за списком пунктов на сайте администрации, потому что адреса могут меняться.

При этом в комментариях к сообщениям жители жалуются, что для получения продуктов требуют показать прописку, в объявлениях указано неправильное время раздачи, отдельные пункты закрыты и зарядить телефон невозможно, а другие открыты в местах, где и без того работают магазины и есть электричество.

Проблемы с электроснабжением в Мурманске наблюдаются с вечера пятницы, 23 января, из-за падения в окрестностях города пяти опор линии электропередачи (ЛЭП). В воскресенье губернатор Мурманской области Андрей Чибис признал, что ремонтные работы затягиваются из-за сложных погодных условий и рельефа. В городе для привлечения дополнительных сил введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Как выяснили следователи, четыре из пяти упавших опор были установлены более 40 лет назад, то есть превысили предельный срок службы. В настоящее время они проверяют сроки и качество работ по техническому освидетельствованию объектов, которые по нормативам требуется проводить раз в пять лет.

