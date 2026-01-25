Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:39, 25 января 2026Россия

В Мурманске из-за отсутствия света и тепла начали раздавать еду

Власти Мурманска организовали раздачу продуктов для оставшихся без света жителей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Жителям Мурманска, которые проживают в находящихся в зоне отключения электроснабжения домах, начали раздавать продуктовые наборы в пунктах поддержки. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Иван Лебедев.

В наборы входят хлеб, тушенка, вода и другие продукты первой необходимости. Мэр призвал следить за списком пунктов на сайте администрации, потому что адреса могут меняться.

При этом в комментариях к сообщениям жители жалуются, что для получения продуктов требуют показать прописку, в объявлениях указано неправильное время раздачи, отдельные пункты закрыты и зарядить телефон невозможно, а другие открыты в местах, где и без того работают магазины и есть электричество.

Проблемы с электроснабжением в Мурманске наблюдаются с вечера пятницы, 23 января, из-за падения в окрестностях города пяти опор линии электропередачи (ЛЭП). В воскресенье губернатор Мурманской области Андрей Чибис признал, что ремонтные работы затягиваются из-за сложных погодных условий и рельефа. В городе для привлечения дополнительных сил введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Как выяснили следователи, четыре из пяти упавших опор были установлены более 40 лет назад, то есть превысили предельный срок службы. В настоящее время они проверяют сроки и качество работ по техническому освидетельствованию объектов, которые по нормативам требуется проводить раз в пять лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лучший голос на всей земле». Уиткофф сделал комплимент переводчику Путина и назвал его легендой

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Депутат Рады назвал нормальным мышление о единстве Украины, России и Белоруссии

    В российском городе объявили «желтый» уровень опасности

    Переплывший ради россиянки Атлантический океан американец оказался сталкером

    В России напомнили о приглашении Трампа в Москву

    Россиян предупредили о связи питания и одного мучительного заболевания

    В Мурманске из-за отсутствия света и тепла начали раздавать еду

    Зеленский сравнил права белорусов и собаки Лукашенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok