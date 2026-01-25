В оставшемся без света Мурманске открыли 20 пунктов поддержки населения

Власти Мурманске открыли 20 пунктов для разогрева еды и зарядки телефонов

Власти Мурманска открыли 20 пунктов поддержки населения на фоне крупной аварии, оставившей город без электроэнергии. Список адресов таких пунктов опубликован на сайте местной администрации.

В каждом из них можно зарядить обогреться, зарядить телефон и другие переносные устройства, в некоторых предусмотрена полевая кухня и раздача продуктов в определенный промежуток времени.

Город вторые сутки остается без света и тепла из-за падения пяти опор линии электропередачи (ЛЭП). Предварительно, к аварии привели сложные погодные условия, а именно налипшие на ЛЭП снег и лед. Следов внешнего воздействия обнаружить пока не удалось, на месте работают взрывотехники.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис распорядился ввести режим чрезвычайной ситуации для привлечения сторонних ресурсов. Он признал, что восстановление подачи электроэнергии идет медленнее, чем планировалось. В администрации отмечают, что из-за удаленности объекта доступ к нему затруднен. Вместо 30-40 минут вездеходы добираются до места аварии за пять часов.

Между тем следователи выяснили, четыре из пяти рухнувших опор были установлены более 40 лет назад (предельный срок эксплуатации). В настоящее время проводится проверка сроков и качества работ по техническому освидетельствованию объектов, которые должны были проводиться каждые пять лет.