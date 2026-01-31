Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в феврале

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил сокращение рабочей недели в феврале. В конце месяца россияне будут работать с 24 по 27 февраля. Об этом передает ТАСС со ссылкой на производственный календарь.

При этом граждане России получат возможность отдохнуть с 21 по 23 февраля включительно в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Уточняется, что в феврале будет 19 рабочих и 9 нерабочих дней.

Следующие длительные выходные ожидаются в марте: россияне получат нерабочие дни с 7 по 9 марта включительно в честь Международного женского дня.

Ранее стало известно, что россияне чаще всего выбирают Таиланд, Египет, ОАЭ для празднования Дня святого Валентина, который проходит 14 февраля.