Россия
12:54, 31 января 2026Россия

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в феврале

ТАСС: Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Размик Закарян / URA.RU / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил сокращение рабочей недели в феврале. В конце месяца россияне будут работать с 24 по 27 февраля. Об этом передает ТАСС со ссылкой на производственный календарь.

При этом граждане России получат возможность отдохнуть с 21 по 23 февраля включительно в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Уточняется, что в феврале будет 19 рабочих и 9 нерабочих дней.

Следующие длительные выходные ожидаются в марте: россияне получат нерабочие дни с 7 по 9 марта включительно в честь Международного женского дня.

Ранее стало известно, что россияне чаще всего выбирают Таиланд, Египет, ОАЭ для празднования Дня святого Валентина, который проходит 14 февраля.

