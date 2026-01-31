Россияне пожаловались на пытку звуками из ада от соседей

В Петербурге жители два месяца мучают соседей звуками из ада

В Санкт-Петербурге жители одного из жилых комплексов пожаловались на пытку со стороны соседей звуками из ада на подвешенной к потолку колонке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, соседи заехали в квартиру в августе 2025 года и потребовали от других жильцов полной тишины, однако в ноябре в квартире этажом выше ребенок уронил пластиковую игрушку. Тогда жильцы решили мстить.

Каждое утро они ставят на повтор плейлист «Как бесить соседей», в котором собран ультразвук, скрип пенопласта, хардкор, блэк-метал, звуки пыток и другие раздражители.

Семья из квартиры сверху прошла медосвидетельствование, жалуясь на проблемы со здоровьем. Написаны обращения в МВД, прокуратуру и Роспотребнадзор.

