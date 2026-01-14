Реклама

20:17, 14 января 2026

Соседи пожаловались на почистившего улицу от снега мужчину участковому

В Орше соседи пожаловались в милицию на мужчину, почистившего их улицу от снега
Полина Кислицына

Кадр: Telegram-канал Mash

Жители белорусской Орши пожаловались в милицию на соседа, который почистил их улицу от снега. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Мужчина по имени Артем захотел помочь соседям по улице и, кроме своего участка, очистил дорогу перед другими домами от снега. Убранный снег он сгребал к заборам, поскольку другого подходящего для этого места рядом не было. В результате соседи возмутились увиденным, потребовали «забрать снег себе» и запретили чистить оставшуюся часть улицы, а затем обратились к участковому. Приехавшие на место сотрудники милиции одобрили поступок Артема и взяли у него объяснительную.

На следующий день на неочищенный участок не смогла заехать машина скорой помощи. После того как Артем снова стал чистить улицу от снега, соседи пригрозили ему новой жалобой, и в течение ближайших 10 дней к мужчине в очередной раз приедет участковый.

«Куда мир катится... Какие люди злые стали», — с недоумением отметил житель Орши. После того как он поделился ситуацией в соцсетях, пользователи в комментариях поддержали мужчину и предложили оплатить штраф, если его выпишут.

Накануне власти Владимира поблагодарили пенсионерок 80 и 83 лет за уборку снега с тротуаров.

