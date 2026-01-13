Власти российского города поблагодарили пенсионерок за уборку снега

Власти Владимира поблагодарили пенсионерок за уборку снега

Власти Владимира поблагодарили местных пенсионерок за уборку снега с тротуаров, но призвали больше так не делать. Об этом пишет «Подъем».

83-летняя жительница российского города и ее 80-летняя соседка решили самостоятельно расчистить от сугробов проход у федеральной трассы на Московском шоссе. Женщины убрали снег с помощью лопат. На инцидент обратили внимание в мэрии, похвалив горожанок, но посоветовав в следующий раз обратиться к специалистам.

«Хотелось бы поблагодарить жителей, которые помогают, но все-таки просим бабушек беречь себя и сообщать о ситуациях, когда снег мешает проходу или проезду, соответствующим службам», — заявили в администрации. Власти добавили, что уборкой городских дорог занимается Центр управления городскими дорогами, а уборкой федеральных трасс — управление федеральной трассой.

