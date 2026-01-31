Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:52, 31 января 2026Силовые структуры

Россиянин расправился с пятью людьми с помощью вафельницы

СК: Раскрыто дело об убийстве 5 человек в 1995 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Москве раскрыли дело об убийстве пяти человек, совершенное более 30 лет назад. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета РФ.

Установлено, что в ночь с 23 на 24 марта 1995 года компания употребляла алкоголь в квартире жилого дома на улице Доватора. Между мужчинами вспыхнула ссора, и один из них расправился с остальными, при этом он использовал два молотка, нож и вафельницу. После этого злоумышленник скрылся.

Тогда личность преступника выяснить не удалось. Спустя 30 лет была проведена дополнительная проверка по базам криминалистического учета отпечатков пальцев рук, обнаруженных на месте происшествия и выяснилось, что следы принадлежат ранее судимому мужчине.

Подозреваемого задержали на территории Ставропольского края и доставили в Москву. В ходе допроса он признался в преступлении.

Ранее сообщалось, что россиянин во время пьяный ссоры с женой избил супругу тушкой гуся и самодельной деревянной мухобойкой. Женщина легла спать, однако вскоре ей стало плохо и она скончалась. Судебно-медицинская экспертиза показала, что она умерла от полученных травм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампа обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. 13-летняя девочка укусила будущего президента США во время орального секса

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    В Госдуме напомнили о возможности россиян избежать штрафа за опоздание на работу

    Россиянин расправился с пятью людьми с помощью вафельницы

    В Германии возмутились решением властей по Украине

    В России назвали причины скорого окончания СВО

    США поставят оружие на миллиарды долларов одной стране

    Экс-разведчик раскрыл неизбежное событие для Украины

    Представитель Долиной рассказал об изменении на концертах певицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok