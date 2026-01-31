Стало известно о побеге готовящихся в Британии бойцов ВСУ

РИА Новости: Готовящиеся в Британии бойцы ВСУ сбегают перед возвращением

Большинство проходящих подготовку в Великобритании украинских бойцов дезертируют перед отправкой на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам военного ВСУ, в Британии не уделяется должного внимания слаживанию подразделений. В связи с этим «большинство офицерского состава попросту убегает в самовольное оставление части перед отправкой на Украину», сообщил собеседник агентства.

