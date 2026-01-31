Реклама

23:59, 31 января 2026

Стало известно о побеге готовящихся в Британии бойцов ВСУ

РИА Новости: Готовящиеся в Британии бойцы ВСУ сбегают перед возвращением
Марина Совина
Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Большинство проходящих подготовку в Великобритании украинских бойцов дезертируют перед отправкой на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам военного ВСУ, в Британии не уделяется должного внимания слаживанию подразделений. В связи с этим «большинство офицерского состава попросту убегает в самовольное оставление части перед отправкой на Украину», сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заставила оставшихся на Украине воров в законе и криминальных авторитетов донатить деньги на помощь Вооруженным силам Украины.

До этого сообщалось, что солдаты ВСУ угрожали мирным жителям и занимались мародерством.

