00:03, 1 февраля 2026

Стармер высказался о связях бывшего принца Эндрю с Эпштейном

Стармер призвал бывшего принца Эндрю дать показания по делу Эпштейна
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kin Cheung / Reuters

Бывший принц Эндрю, младший брат короля Великобритании Карла III, должен дать показания перед Конгрессом США из-за своих связей со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, передает BBC.

«Я всегда говорил, что любой, у кого есть информация, должен быть готов поделиться этой информацией в любой форме, в которой его попросят это сделать», — высказался политик.

Он подчеркнул, что интересы жертв Эпштейна должны стоять на первом месте.

Ранее стало известно, что принцесса Евгения, младшая дочь лишенного всех титулов экс-принца Эндрю, полностью прекратила общение со своим отцом. Решение прекратить общение с отцом было, вероятно, принято на фоне продолжающегося скандала вокруг связей ее отца с Эпштейном.

