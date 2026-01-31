Реклама

21:21, 31 января 2026

Трамп высказался о планах против Ирана


Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не посвящают своих союзников в Персидском заливе в детали планов против Ирана. Об этом он рассказал в интервью журналистке Fox News Джеки Хайнрик.

«Мы не можем сказать им план. Если бы мы рассказали им план, то это было бы так же плохо, как рассказать его вам или даже хуже», — сказал он.

В то же время глава государства уточнил, что план заключается в диалоге с Тегераном. «Послушайте, план таков: [Иран] ведет с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, иначе увидим, что произойдет», — отметил Трамп.

Ранее Трампу представили расширенный список потенциальных военных мер против Ирана, включая возможность рейдов на иранские объекты. Новые варианты Пентагона выходят за рамки ранее обсуждавшихся сценариев и направлены на нанесение ущерба ядерной и ракетной программам Ирана, а также на ослабление его верховного лидера.

    

