Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:23, 31 января 2026Россия

Украина ночью ударила по России беспилотниками

МО: ПВО сбила 26 украинских беспилотников над регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на субботу, 31 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько регионов России с помощью беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Больше всего дронов — 17 — сбили над Брянской областью, еще семь перехватили над Смоленской. По одному беспилотнику уничтожили над территорией Белгородской области и Крымом.

Накануне ВСУ совершили массированный налет на российские регионы. Под удар попали Брянская, Ростовская, Астраханская и Курская области, а также Крым. Атака произошла на фоне сообщений президента США Дональда Трампа о договоренности о приостановке ударов по энергетическим объектам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сошел с ума на апогее отчаяния». В Европе оценили призыв Зеленского убивать по 50 тысяч русских

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Одна страна увеличила поставки российской нефти в 16 раз за год

    В ВСУ раскрыли эффективную тактику российских военных в зоне СВО

    Погодные условия парализовали логистику ВСУ

    Украина ночью ударила по России беспилотниками

    Ларионов оценил Олимпиаду без российских хоккеистов

    Инвестор раскрыл способ получить выгоду из 100 тысяч рублей

    Хирург развеял пять мифов об уменьшении груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok