Умер сценарист «Ментовских войн»

Сценарист «Ментовских войн» Дмитрий Филиппов ушел из жизни в возрасте 62 лет

Сценарист Дмитрий Филиппов, известный по работе над популярными криминальными сериалами, умер в возрасте 62 лет. Об этом пишет издание aif.ru со ссылкой на его коллегу Леонида Нозика.

По информации источника, причиной кончины сценариста стало онкологическое заболевание. «Он был очень добрым, приветливым. Его уход — невосполнимая потеря для всех его друзей и коллег», — добавил собеседник издания.

Нозик работал вместе с Филипповым в 10 отделе УУР КМ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области — отделе по раскрытию заказных убийств и преступлений против сексуальной неприкосновенности человека. Филиппов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени» и вышел в отставку в звании подполковника полиции.

Дмитрий Филиппов работал над множеством популярных проектов. В том числе он являлся сценаристом сериалов «Ментовские войны», «Тверская», «Лихач» и «Москва. Три вокзала».