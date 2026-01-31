Реклама

В одном городе организуют подземные убежища для миллионов человек

Насири: В Тегеране будут организованы подземные убежища для 2,5 миллиона человек
Екатерина Щербакова
Фото: Wana News Agency

Власти Тегерана из-за роста напряженности на Ближнем Востоке организуют подземные убежища для 2,5 миллиона человек. Об этом заявил глава Организации по управлению кризисами столицы Ирана Али Насири, его слова передает агентство SNN.

«По завершении необходимых этапов и получении разрешений будут организованы убежища [общей] вместимостью около 2,5 миллиона человек», — подчеркнул Насири.

Убежища готовят более чем в 300 помещениях, таких как парковки и станции метрополитена. В метро переоборудование затронет 82 станции: там будут оборудованы туалеты, а также сформированы запасы воды и еды.

Ранее президенту Соединенных Штатов Америки (США) Дональду Трампу представили расширенный список потенциальных военных мер против Ирана, включая возможность рейдов на иранские объекты.

