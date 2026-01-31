В России высказались о возможной подготовке ВСУ к контрнаступлению

Депутат Колесник: России надо быть готовой, если ВСУ готовят контрнаступление

От нынешней Украины можно ожидать все, что угодно, поэтому России нужно быть готовой, если там планируется весеннее контрнаступление, сказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут воспользоваться паузой, на которую согласилась Россия в нанесении ударов по Украине, и бросить все силы на подготовку к весеннему контрнаступлению.

Колесник отметил, что все прежние договоренности ни украинской стороной, ни их западными кураторами в абсолютном своем большинстве не исполнялись. Поэтому, по его словам, надо быть готовыми к любому развитию событий, в том числе и к описанным генералом Поповым.

«Я не вижу никаких противоречий в высказываниях генералов. У нас есть военные структуры, которые работают как раз по этому вопросу, оценивают возможности ВСУ. Эти люди специально для этого существуют в вооруженных силах, они должны оценить эту обстановку и дать свои рекомендации высшему военно-политическому руководству страны, от этого будет приниматься решение. Но, в принципе, нельзя относиться к таким рискам небрежно», — сказал парламентарий.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля. По словам официального представителя Кремля, такое решение было принято после личной просьбы американского президента Дональда Трампа к главе России Владимиру Путину.