14:16, 31 января 2026

В России высказались о возможной подготовке ВСУ к контрнаступлению

Депутат Колесник: России надо быть готовой, если ВСУ готовят контрнаступление
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

От нынешней Украины можно ожидать все, что угодно, поэтому России нужно быть готовой, если там планируется весеннее контрнаступление, сказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут воспользоваться паузой, на которую согласилась Россия в нанесении ударов по Украине, и бросить все силы на подготовку к весеннему контрнаступлению.

Колесник отметил, что все прежние договоренности ни украинской стороной, ни их западными кураторами в абсолютном своем большинстве не исполнялись. Поэтому, по его словам, надо быть готовыми к любому развитию событий, в том числе и к описанным генералом Поповым.

«Я не вижу никаких противоречий в высказываниях генералов. У нас есть военные структуры, которые работают как раз по этому вопросу, оценивают возможности ВСУ. Эти люди специально для этого существуют в вооруженных силах, они должны оценить эту обстановку и дать свои рекомендации высшему военно-политическому руководству страны, от этого будет приниматься решение. Но, в принципе, нельзя относиться к таким рискам небрежно», — сказал парламентарий.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля. По словам официального представителя Кремля, такое решение было принято после личной просьбы американского президента Дональда Трампа к главе России Владимиру Путину.

