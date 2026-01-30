В России назвали тревожные признаки подготовки ВСУ к контрнаступлению

Попов: Должно насторожить, если появятся сообщения о перебазировании ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут воспользоваться паузой, на которую согласилась Россия в нанесении ударов по Украине, и бросить все силы на подготовку к весеннему контрнаступлению. Такое мнение выразил в разговоре с «МК» военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его словам, несколько дней назад разведка докладывала об усиленной концентрации сил противника на направлении Харьков — Сумы. Как утверждает Попов, это может быть отвлекающая концентрация войск. На самом же деле ВСУ отправятся в наступление на юге или на донецком или на ореховском направлении, считает военный эксперт. «А сейчас мы даем им передышку. Поэтому к этому надо относиться, конечно, очень осторожно. Посмотрим, как противник будет действовать в течение этих дней», — добавил он.

Тревожными признаками подготовки ВСУ к контрнаступлению станут сообщения разведки о том, что со стороны противника идет активное перебазирование, усиление поставок техники и оружия, окапывание войск и завоз железобетонных блоков для строительства укреплений.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля. По словам официального представителя Кремля, такое решение было принято после личной просьбы американского президента Дональда Трампа к главе России Владимиру Путину.