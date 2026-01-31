Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:31, 31 января 2026Россия

В российском городе нашли обломки БПЛА

В Железногорске нашли обломки украинских БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Железногорске Курской области возле нескольких домов наши обломки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава города Александр Михайлов в своем Telegram-канале.

«В нашем городе в районе домов по улице Ленина №№ 48, 48/2, 44/2 и 46 обнаружены обломки БПЛА. Для безопасности жильцы прилегающих к этой территории домов эвакуированы», — написал Михайлов.

Он отметил, что в лицее оборудовали пункт временного размещения. После завершения работы саперов жильцы смогут вернуться в свои дома.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале уточнил, что обломки еще одного беспилотника упали в Сеймской округе. В результате были повреждены автомобили, также в трех домах выбило окна.

Ранее Минобороны России сообщило, что в Курской области было сбито девять БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Первая ракетка мира белоруска Соболенко оценила поражение в финале Australian Open

    Трамп сообщил об «обделавшейся» армии Ирана

    В российском городе нашли обломки БПЛА

    Трамп высказался о планах против Ирана

    Возможную воскресную встречу по Украине в ОАЭ прокомментировали

    CAS оставил в силе решение отдать россиянке место ирландской спортсменки на Олимпиаде

    Глава МИД Швейцарии анонсировал свой визит в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok