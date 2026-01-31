В российском городе нашли обломки БПЛА

В Железногорске нашли обломки украинских БПЛА

В Железногорске Курской области возле нескольких домов наши обломки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава города Александр Михайлов в своем Telegram-канале.

«В нашем городе в районе домов по улице Ленина №№ 48, 48/2, 44/2 и 46 обнаружены обломки БПЛА. Для безопасности жильцы прилегающих к этой территории домов эвакуированы», — написал Михайлов.

Он отметил, что в лицее оборудовали пункт временного размещения. После завершения работы саперов жильцы смогут вернуться в свои дома.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале уточнил, что обломки еще одного беспилотника упали в Сеймской округе. В результате были повреждены автомобили, также в трех домах выбило окна.

Ранее Минобороны России сообщило, что в Курской области было сбито девять БПЛА.