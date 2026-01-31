В российском селе в результате удара ВСУ по авто пострадали люди

Гладков: ВСУ атаковали гражданское авто, пострадали мужчина и 17-летняя девушка

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 31 января атаковал движущийся автомобиль в районе села Белянка Шебекинского округа. В результате удара пострадали два человека. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранения получила 17-летняя девушка — у нее минно-взрывная травма и слепое осколочное ранения спины. Мужчина же получил непроникающие осколочные ранения головы, спины и плеча.

Пострадавшие госпитализированы в Белгород, медики оказывают им всю необходимую помощь.

В автомобиле же разбиты стекла и посечен кузов.

Ранее, после сообщений о приостановке ударов по энергетическим объектам, Украина нанесла массированный налет на регионы России.