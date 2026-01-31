Реклама

Экс-разведчик раскрыл неизбежное событие для Украины

Экс-разведчик Риттер: Ни НАТО, ни Украина не остановят наступление России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Ни Соединенные Штаты, ни НАТО, ни Украина не смогут остановить наступление Вооруженных сил России, поэтому украинцам в итоге придется капитулировать. Такое мнение выразил аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Как утверждает эксперт, армия РФ развила настолько мощное наступление, что уже ничто не в силах его остановить. «Если Украина хочет продолжать борьбу, а Европа продолжает поддерживать это, Россия будет продвигаться вперед. (...) Я не буду говорить, что украинцы сдадутся через неделю или весной, или летом. Я скажу, что они сдадутся. (...) Неизбежность этого события предрешена», — указал экс-разведчик.

Ранее политолог из США Гилберт Доктороу заявил, что требования России по Украине будут удовлетворены. Эксперт прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об отказе «отдавать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС)», отметив, что «Россия получит, что хочет».

