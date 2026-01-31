В США резко ответили на слова Зеленского об отказе отдавать Донбасс

Политолог Доктороу: Российские требования по Украине будут удовлетворены

Требования России по Украине будут удовлетворены. Такое мнение выразил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала.

Эксперт прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об отказе «отдавать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС)».

«Россия получит, что хочет. Она хочет, чтобы Украина была нейтральной — она будет нейтральной. (...) Иностранных войск на Украине не будет», — резко высказался Доктороу.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что попытки украинских властей продемонстрировать хоть какие-то успехи на линии боевого соприкосновения, чтобы повлиять на ход переговоров, а также нежелание идти на компромиссы, приведут к тому, что Украине придется подписать капитуляцию.