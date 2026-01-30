Реклама

23:18, 30 января 2026

Названы последствия заявления Зеленского об отказе отдавать Донбасс

Марочко: Упрямство Киева доведет до подписания капитуляции без компромиссов
Марина Совина
Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Попытки украинских властей продемонстрировать хоть какие-то успехи на линии боевого соприкосновения (ЛБС), чтобы повлиять на ход переговоров, а также нежелание идти на компромиссы, приведут к тому, что Украине придется подписать капитуляцию без каких-либо компромиссов. Такое мнение выразил военный эксперт Андрей Марочко в эфире телеканала ОТР.

Эксперт отметил, что для того, чтобы у президента Украины Владимира Зеленского появились какие-либо козыри в переговорном процессе, необходимо показывать результаты на ЛБС, но пока «попытки весьма тщетны». «И, естественно, чем дальше, тем хуже ситуация с переговорным треком Украины. (...) Они дождутся того, что придется подписать уже без всяких условий капитуляцию», — высказался Марочко.

Эксперт добавил, что Россия делает очень щедрые подарки и идет на серьезные компромиссы, а Украина этого не ценит.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не пойдет на компромиссы и не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) без боя. Он также добавил, что стороны не нашли решение по Донбассу.

