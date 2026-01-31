Реклама

02:26, 31 января 2026Мир

Заявление Зеленского о Донбассе сочли опасным для переговоров

Эксперт Бибаров-Государев: Зеленский вредит ходу мирных переговоров
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Global Look Press / Igor Jakubowski / Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями об отказе «отдавать россиянам без боя» Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) сильно вредит ходу переговорного процесса. Об этом заявил председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев в разговоре с ТАСС.

«Эти качели, которые он [Зеленский] устраивает, фактически указывают как на его неспособность принимать решения, так и в целом на неустойчивость киевского режима», — считает эксперт.

По его словам, отказ Киева идти на компромиссы и покидать территорию Донбасса идет наперекор желаниям и ожиданиям украинцев. Собеседник агентства отметил, что Зеленский, находящийся в зависимости от Запада и националистической группировки внутри украинской власти, «уже давно потерял свое право субъектности».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не пойдет на компромиссы, «которые ведут к нарушению территориальной целостности». Он указал, что стороны не нашли решение по Донбассу. По словам украинского президента, Вашингтон предлагает Киеву организовать свободную экономическую зону на территории региона, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ), однако в таком случае Киев требует оставить эти территории под своим контролем.

