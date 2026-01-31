Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

Реклама

Зеленский: Вопрос территорий не решить без прямого контакта лидеров
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Вопрос территорий украинского конфликта не решить на уровне технических команд. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

«Без прямого контакта на уровне лидеров будет невозможно договориться по территориальным вопросам», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что Киев открыт к переговорам с Москвой и Вашингтоном, но настаивает на присутствии европейцев.

Ранее Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины надо подписать до завершения конфликта. Он также назвал декларацию «коалиции желающих» смелым шагом, однако добавил, что этого недостаточно

