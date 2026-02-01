Реклама

Долина ответила на жалобы по поводу вырытого пруда в Подмосковье

Долина после жалоб из-за пруда в Подмосковье заявила, что он в ее собственности
Марина Совина
Кадр: Telegram-канал SHOT

Российская певица Лариса Долина ответила на жалобы по поводу вырытого пруда в Подмосковье и отметила, что он является ее собственностью. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, пруд находится на ее земле, это ее собственность.

«Какие вопросы еще? Что хочу, то и делаю там. Хочу — зарою его, а хочу — нет. У меня там рыбки плавают. Это моя земля», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что после выселения из квартиры в Хамовниках Лариса Долина столкнется с новыми расходами из-за своего участка. Певица будет вынуждена ликвидировать самодельный пруд на своем участке. Работы займут около двух месяцев.

