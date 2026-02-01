Реклама

Путешествия
16:44, 1 февраля 2026Путешествия

Иностранного туриста нашли бездыханным в номере отеля в России

Поляка нашли бездыханным в номере отеля в поселке Хандыга
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Telegram-канал Службы спасения Республики Якутии

Иностранного туриста, путешествующего на велосипеде, нашли бездыханным в номере отеля в России. Об этом сообщает Telegram-канал Службы спасения Республики Саха (Якутия).

Уточняется, что поляк Адам Борейко прошел регистрацию в службе спасения 24 января, а свой путь из Якутска в Оймякон начал 25 января. Он планировал добраться до цели 18 февраля. 31 января мужчина остановился в гостинице в поселке Хандыга и лег спать, но так и не проснулся.

Известно, что Борейко в 2023 году успешно пересек Сахару и горы Высокого Атласа в Марокко, а в 2024 году проехал всю Индию с юга на север до Гималаев. В России он планировал преодолеть длинный путь в холодную погоду.

Ранее французского путешественника Софиана Сехили, который передвигался на велосипеде, задержали во Владивостоке. Его заподозрили в незаконном пересечении границы.

