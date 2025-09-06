Путешествия
В России задержали европейского путешественника

Во Владивостоке гражданина Франции задержали за незаконное пересечение границы
Ольга Коровина

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Французского путешественника Софиана Сехили, который передвигался на велосипеде, задержали во Владивостоке. Об этом изданию ТАСС сообщили в экстренных службах Приморья.

По информации источника, он был задержан по подозрению в незаконном пересечении границы,

«Французский велосипедист задержан по подозрению в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации», — заявил собеседник агентства.

Известно, что Сехили пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Перед задержанием он во второй раз за время путешествия пытался въехать на территорию страны. Сначала он заехал с территории Грузии и покинул РФ в Астраханской области, продолжив путешествие по территории Казахстана, Таджикистана и Монголии.

Ранее стало известно, что в российском аэропорту задержали иностранца со слитками золота на миллионы рублей.

