Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:59, 1 февраля 2026Интернет и СМИ

Киселев назвал беглых российских оппозиционеров в ПАСЕ бродячим цирком

Киселев: В ПАСЕ соскучились по России и решили позвать альтернативных русских
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Vasily Krestyaninov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал беглых российских оппозиционеров в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) бродячим цирком. Об этом он заявил в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1», его слова приводит РИА Новости.

Киселев отметил, что в ПАСЕ соскучились по России и решили позвать «альтернативных» русских, которые будут «поливать» Россию. «Ничего не просить и ни на что не рассчитывать. Короче, нужен был бродячий цирк. И он нашелся», — заметил он, обратив внимание, что все 15 членов Платформы российских демократических сил при ПАСЕ признаны иноагентами и террористами на родине.

Ранее председатель ПАСЕ Теодорос Русопулос рассказал российским пранк-журналистам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), что даже те «оппозиционеры», что войдут в «российскую платформу» ПАСЕ, никогда не получат там реальной власти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности о переносе переговоров по Украине

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Воздушные бои дронов в приграничье попали на видео

    Расчлененного в Таиланде россиянина угрожали продать на органы

    Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году сольном концерте

    СКА проиграл седьмой матч подряд и установил клубный антирекорд в КХЛ

    Киселев назвал беглых российских оппозиционеров в ПАСЕ бродячим цирком

    В Минобороны заявили об уничтожении 38 БПЛА за 10 часов

    Откровенные фото Решетовой после помолвки оценили фразой «пусть Тимати кусает локти»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok