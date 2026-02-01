Киселев: В ПАСЕ соскучились по России и решили позвать альтернативных русских

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал беглых российских оппозиционеров в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) бродячим цирком. Об этом он заявил в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1», его слова приводит РИА Новости.

Киселев отметил, что в ПАСЕ соскучились по России и решили позвать «альтернативных» русских, которые будут «поливать» Россию. «Ничего не просить и ни на что не рассчитывать. Короче, нужен был бродячий цирк. И он нашелся», — заметил он, обратив внимание, что все 15 членов Платформы российских демократических сил при ПАСЕ признаны иноагентами и террористами на родине.

Ранее председатель ПАСЕ Теодорос Русопулос рассказал российским пранк-журналистам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), что даже те «оппозиционеры», что войдут в «российскую платформу» ПАСЕ, никогда не получат там реальной власти.