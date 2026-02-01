Реклама

Командующего ВМС ВСУ объявили в международный розыск

Россия объявила командующего ВМС ВСУ Неижпапу в международный розыск
Евгений Силаев
Россия объявила командующего Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Неижпапу в международный розыск. Об этом сообщило ТАСС.

Уточняется, что Неижпалу также заочно арестовали по обвинению в причастности к подрыву Крымского моста 17 июля 2023 года. При этом в международный розыск он объявлен по делу об организации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

«Неижпапе, гражданину Украины, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в материалах дела. Отмечается, что решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что приговор, который Южный окружной военный суд вынес в отношении восьми фигурантов дела о терактах на Крымском мосту, назвали исключительным случаем.

