В сети появились новые снимки со свидания Ким Кардашьян и чемпиона «Формулы-1»

В сети появились новые снимки со свидания американской телезвезды Ким Кардашьян и семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона. Кадр размещен на странице бизнесвумен в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница опубликовала фото, на котором запечатлела себя и автогонщика во время поездки на велосипедах. Модель была одета в темно-синюю ветровку, брюки и кроссовки, дополнив образ солнцезащитными очками. В свою очередь ее возлюбленный предстал в белой сетчатой футболке, солнцезащитных очках и кепке.

О романе звезд впервые заговорили в марте. Тогда Кардашьян поделилась кадрами с афтепати церемонии вручения премии «Оскар». Спортсмен, в свою очередь, оставил под ее фото комплиментарный комментарий в виде эмодзи.

В мае пара впервые появилась на публике. Знаменитостей запечатлели после посещения бродвейской постановки «Страх перед 13», главную роль в которой исполнил актер Эдриан Броуди.