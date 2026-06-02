Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:52, 2 июня 2026Ценности

В сети появились новые снимки со свидания Ким Кардашьян и чемпиона «Формулы-1»

Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kimkardashian

В сети появились новые снимки со свидания американской телезвезды Ким Кардашьян и семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона. Кадр размещен на странице бизнесвумен в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Предпринимательница опубликовала фото, на котором запечатлела себя и автогонщика во время поездки на велосипедах. Модель была одета в темно-синюю ветровку, брюки и кроссовки, дополнив образ солнцезащитными очками. В свою очередь ее возлюбленный предстал в белой сетчатой футболке, солнцезащитных очках и кепке.

Материалы по теме:
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025

О романе звезд впервые заговорили в марте. Тогда Кардашьян поделилась кадрами с афтепати церемонии вручения премии «Оскар». Спортсмен, в свою очередь, оставил под ее фото комплиментарный комментарий в виде эмодзи.

В мае пара впервые появилась на публике. Знаменитостей запечатлели после посещения бродвейской постановки «Страх перед 13», главную роль в которой исполнил актер Эдриан Броуди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана

    Российской школьнице пришлось сдавать ЕГЭ без трусов

    США решили вывести своих военнослужащих из одной страны

    Высокие цены убили смартфон Xiaomi

    Путин созвонился с Лукашенко

    Россияне позавидовали чужим отпускам и зарплатам

    Россиянин сломал череп падчерице

    Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин

    В сети назвали самые раздражающие детали в образах у мужчин

    Россияне стали жить дольше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok