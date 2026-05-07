11:10, 7 мая 2026

Ким Кардашьян и семикратный чемпион «Формулы-1» впервые появились вместе на публике

Мария Винар

Фото: SPN / Backgrid / Legion-Media

Телезвезда Ким Кардашьян и семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон впервые появились вместе на публике. Об этом пишет Daily Mail (DM).

Знаменитостей запечатлели после посещения бродвейской постановки «Страх перед 13», главную роль в которой исполнил актер Эдриан Броуди. 45-летняя основательница Skims попала в объективы камер в светлых джинсах с высокой посадкой и голубом корсетном лонгсливе, выполненном из атласной ткани. 41-летний автогонщик, в свою очередь, предстал в сером спортивном костюме. При этом его внешний вид дополнили бриллиантовый чокер и серьги.

Первые сообщения о романе Хэмилтона и Кардашьян появились в марте. Бизнесвумен поделилась кадрами с афтепати церемонии вручения премии «Оскар», на которых она позировала в платье Gucci. Спортсмен, в свою очередь, оставил под ее фото комплиментарный комментарий в виде эмодзи.

Позже об отношениях Кардашьян и Хэмилтона высказался скандальный рэпер Канье Уэст. Бывший муж телезвезды считает ее нового возлюбленного невероятным спортсменом, а также умным и хорошим человеком.

