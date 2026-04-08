Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:26, 8 апреля 2026

Канье Уэст высказался о новом избраннике бывшей жены

Page Six: Канье Уэст доверяет новому избраннику Ким Кардашьян Льюису Хэмилтону
Мария Винар

Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Скандальный рэпер Канье Уэст высказался о новом избраннике бывшей жены, телезвезды Ким Кардашьян, семикратном чемпионе «Формулы-1» Льюисе Хэмилтоне. Об этом пишет Page Six со ссылкой на близкого к музыканту инсайдера.

По его словам, Уэст считает Хэмилтона невероятным спортсменом, а также умным и хорошим человеком. «Он доверяет ему. Он любит бывшую супругу и хочет лучшего для ее благополучия», — рассказал источник.

В то же время стало известно отношение рэпера к актеру и комику Питу Дэвидсону, с которым Кардашьян встречалась после развода с ним. «Он действительно ненавидел Пита Дэвидсона. Канье был травмирован, потому что он потерял любовь всей своей жизни», — подчеркнул собеседник портала.

Первые сообщения о предполагаемом романе Хэмилтон и Кардашьян появились в марте. Бизнесвумен поделилась кадрами с афтепати церемонии вручения премии «Оскар». Спортсмен, в свою очередь, оставил под ее фото комплиментарный комментарий в виде эмодзи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке сделал России предложение. Что ответили в Москве?

    Названы стремительно разрушающие пломбы продукты

    Раскрыта глобальная опасность засухи для здоровья людей

    Пентагон сделал заявление о возможной смене власти в Иране

    Шеф Пентагона пригрозил Ирану силовым изъятием урана

    Бывшую возлюбленную российского миллиардера заподозрили в помолвке с молодым избранником

    Телеведущего госпитализировали после жуткого ДТП

    Таксист из Мурманской области стал звездой соцсетей после одной поездки

    Депутаты призвали проверить цены на авиабилеты в России

    Казахстан начнет расследование падений БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok