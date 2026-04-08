Page Six: Канье Уэст доверяет новому избраннику Ким Кардашьян Льюису Хэмилтону

Скандальный рэпер Канье Уэст высказался о новом избраннике бывшей жены, телезвезды Ким Кардашьян, семикратном чемпионе «Формулы-1» Льюисе Хэмилтоне. Об этом пишет Page Six со ссылкой на близкого к музыканту инсайдера.

По его словам, Уэст считает Хэмилтона невероятным спортсменом, а также умным и хорошим человеком. «Он доверяет ему. Он любит бывшую супругу и хочет лучшего для ее благополучия», — рассказал источник.

В то же время стало известно отношение рэпера к актеру и комику Питу Дэвидсону, с которым Кардашьян встречалась после развода с ним. «Он действительно ненавидел Пита Дэвидсона. Канье был травмирован, потому что он потерял любовь всей своей жизни», — подчеркнул собеседник портала.

Первые сообщения о предполагаемом романе Хэмилтон и Кардашьян появились в марте. Бизнесвумен поделилась кадрами с афтепати церемонии вручения премии «Оскар». Спортсмен, в свою очередь, оставил под ее фото комплиментарный комментарий в виде эмодзи.