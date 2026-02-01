Реклама

03:16, 1 февраля 2026Мир

Лидер Ирана впервые появился на публике после протестов

Лидер Ирана Али Хаменеи впервые появился на публике после начала протестов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Iranian Supreme Leader's Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи посетил мавзолей Рухоллы Хомейни, лидера исламской революции в стране. Фотография молящегося аятоллы опубликована на его странице в социальной сети Х.

Глава государства посетил мавзолей в рамках 47-й годовщины революции. Он произнес молитву и прочитал Коран в память о Хомейни.

Данное публичное мероприятие стало для Хаменеи первым с момента начала протестов в Иране.

В конце декабря в Иране начались протесты, которые быстро распространились, охватив многие города. Власти Исламской Республики обвиняют в разрастании беспорядков Запад и, в частности, США. Аятолла Али Хаменеи обвинил в начале «мятежа» Вашингтон.

