Бывший СССР
02:43, 1 февраля 2026Бывший СССР

Марочко назвал самые результативные участки зоны СВО для ВС России

Марочко: Запорожская область и ДНР стали самыми результативными у ВС России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Запорожская область и окраины Донецкой народной республики (ДНР) стали самыми результативными участками для Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Хочу отметить Запорожскую область — здесь наши военнослужащие довольно-таки серьезно продвигаются. Также хочу отметить северо-западные рубежи Донецкой Народной Республики на стыке с Днепропетровской областью — здесь есть тоже определенные успехи», — назвал Марочко.

30 января Минобороны рассказало о продвижении российских войск «на земле». Военное ведомство сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Терноватое Запорожской области.

