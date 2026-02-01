Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:35, 1 февраля 2026Россия

Медведев вспомнил про якобы отправленные Трампом к побережью России подлодки

Медведев: Россия так и не нашла отправленные Трампом к побережью России подлодки
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вспомнил про подводные лодки, которые президент США Дональд Трамп якобы отправил к побережью РФ. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что Россия их «так и не нашла». Медведев также оценил деятельность Трампа, заметив, что это первый президент США, управляющий страной через соцсети.

В сентябре 2025 года Трамп подтвердил информацию о том, что отправил к побережью России одну-две атомные подлодки. Он подчеркнул, что субмарины «скрываются», и выразил надежду, что их применение не понадобится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Лавров указал на желание Европы вбить клин в отношения России и США

    Медведев вспомнил про якобы отправленные Трампом к побережью России подлодки

    Попытка удлинить пенис погубила миллиардера

    Медведев заявил о судьбе Зеленского словами «Аннушка уже разлила масло»

    Вучич раскрыл ожидаемый срок удара по Ирану

    В России ответили на объявление Зеленским новых дат трехсторонних переговоров

    Песков ответил на слова президента Польши о роли СССР в начале Второй мировой войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok