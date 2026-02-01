Медведев вспомнил про якобы отправленные Трампом к побережью России подлодки

Медведев: Россия так и не нашла отправленные Трампом к побережью России подлодки

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев вспомнил про подводные лодки, которые президент США Дональд Трамп якобы отправил к побережью РФ. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что Россия их «так и не нашла». Медведев также оценил деятельность Трампа, заметив, что это первый президент США, управляющий страной через соцсети.

В сентябре 2025 года Трамп подтвердил информацию о том, что отправил к побережью России одну-две атомные подлодки. Он подчеркнул, что субмарины «скрываются», и выразил надежду, что их применение не понадобится.