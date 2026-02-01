Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:55, 1 февраля 2026Экономика

Москвичей предупредили о самом холодном дне зимы

Синоптик Тишковец: 1 февраля станет самым холодным днем зимы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Воскресенье, 1 февраля, станет самым холодным днем зимы в Москве и Подмосковье. Об этом жителей столичного региона предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире программы «Соловьев Live».

По словам синоптика, Афанасьевские морозы, которые на днях ударили в Москве и Московской области, вышли на пик, и в данный момент температура воздуха находится на 10-12 градусов ниже климатической нормы. 1 февраля под влиянием тыловой части циклона с центром над Мордовией, продолжил он, сформированные ею северные порывистые ветры продолжат доставлять в столичный регион арктический холод, и температурный режим будет аномально низким для зимы. «Температура в Москве в разгар дня не выше минус 15 — минус 18, по области 15-20 градусов мороза. Это будет самый-самый холодный день текущей зимы. И мало того, из-за плотного холодного северного ветра по ощущениям будет казаться, что на улице не минус 15-18 мороза, а минус 22-25», — поделился информацией Тишковец.

Специалист также отметил, что погода в воскресенье будет облачной и снежной. Так, после снегопада высота сугробов, на метеостанции ВДНХ, составляющая 60 сантиметров, увеличится до 63 сантиметров. Атмосферное давление в столичном регионе чуть понизится, до 743 миллиметров ртутного столба. На предстоящей неделе, добавил синоптик, аномальные морозы сохранятся.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, что температура в Москве в феврале будет ниже нормы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине начали отключать Starlink, чтобы защититься от дронов. Ограничения могут стать преимуществом для России и навредить ВСУ

    Арктическая столица России снова погрузилась в блэкаут

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Сноубордиста потеряли в 30 километрах от места исчезновения Усольцевых

    «Вашингтон» с Овечкиным отыгрался с 0:3 и победил в матче НХЛ

    Численность армии Великобритании сравнили с количеством сотрудников в военкоматах Украины

    В МИД России оценили планы по размещению войск Запада на Украине

    Нетребко избавится от бизнеса в России

    Трамп заявил о своих планах относительно Кубы

    Позицию Киева на переговорах описали словами «У Зеленского стало меньше карт на руках»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok