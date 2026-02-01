Москвичей предупредили о самом холодном дне зимы

Синоптик Тишковец: 1 февраля станет самым холодным днем зимы

Воскресенье, 1 февраля, станет самым холодным днем зимы в Москве и Подмосковье. Об этом жителей столичного региона предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире программы «Соловьев Live».

По словам синоптика, Афанасьевские морозы, которые на днях ударили в Москве и Московской области, вышли на пик, и в данный момент температура воздуха находится на 10-12 градусов ниже климатической нормы. 1 февраля под влиянием тыловой части циклона с центром над Мордовией, продолжил он, сформированные ею северные порывистые ветры продолжат доставлять в столичный регион арктический холод, и температурный режим будет аномально низким для зимы. «Температура в Москве в разгар дня не выше минус 15 — минус 18, по области 15-20 градусов мороза. Это будет самый-самый холодный день текущей зимы. И мало того, из-за плотного холодного северного ветра по ощущениям будет казаться, что на улице не минус 15-18 мороза, а минус 22-25», — поделился информацией Тишковец.

Специалист также отметил, что погода в воскресенье будет облачной и снежной. Так, после снегопада высота сугробов, на метеостанции ВДНХ, составляющая 60 сантиметров, увеличится до 63 сантиметров. Атмосферное давление в столичном регионе чуть понизится, до 743 миллиметров ртутного столба. На предстоящей неделе, добавил синоптик, аномальные морозы сохранятся.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, что температура в Москве в феврале будет ниже нормы.