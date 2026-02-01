Реклама

На Украине объяснили решение Зеленского бороться с бусификацией

На Украине заподозрили Зеленского в решении сделать армию контрактной
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине объяснили решение президента страны Владимира Зеленского бороться с бусификацией и произволом территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Статью об этом опубликовало издание «Политика страны».

29 января Зеленский поставил три задачи министру обороны Украины Михаилу Федорову — закрыть небо, решить вопрос бусификации и организовать контрактную армию. «Однако, несмотря на эти намеки, что "проблему видим, будем разбираться", фактически ситуация с тех пор никак не изменилась — жесткая уличная мобилизация как шла, так и идет, и никаких наработок по ее прекращению представлено не было», — говорится в статье.

Авторы материала уточняют, что в связи с нехваткой личного состава на фронте неочевидно, каким образом власти собираются отказываться от бусификации. Журналисты предположили, что Зеленский пытается выстроить медийную кампанию с отстранением от ТЦК и считает, что война скоро закончится, из-за чего готовит существенные послабления по мобилизации.

Также журналисты считают, что власти намерены сделать упор на добровольно-контрактный набор в армию, как это происходит в России. Наконец, в статье высказывается теория, что власть рассказывает о смягчении проблемы бусификации и переходе на контракт, чтобы мобилизацию ужесточить: снизить ее возраст или ввести более жесткие меры против уклонистов.

Ранее сотрудники ТЦК на Украине стали применять дроны для обнаружения и ловли мужчин в городах и селах. Боец Вооруженных сил Украины рассказал, что сотрудники ТЦК вычисляют молодых.

