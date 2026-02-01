Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:18, 1 февраля 2026Бывший СССР

На Украине зафиксировали сбои в работе Starlink

На Украине зафиксировали первые сбои в работе Starlink
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Joe Skipper / Reuters

На Украине зафиксировали первые сбои в работе систем Starlink из-за контрмер, введенных компанией SpaceX. Об этом сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале со ссылкой на советника министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергея Бескрестнова с позывным Флеш.

По его словам, эти меры являются временными и приняты для того, чтобы российские ударные дроны не могли использовать систему Starlink. В дальнейшем, по словам Флеша, их заменят более системным и продуманным решением. В поиске альтернативы участвуют как украинские военные, так и компания SpaceX.

Издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале уточняет, что ограничения вступают в силу при скорости свыше 90 километров в час, что делает невозможным применение дронов самолетного типа. При этом не уточняется, распространяются контрмеры только на российские устройства или на все присутствующие в воздушном пространстве.

Ранее на Украине пожаловались на долетающие до Днепропетровска дроны. Сообщалось, что это стало доступно российским БПЛА с системой Starlink.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе призвали брать пример с Путина

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Трамп потребовал немедленно арестовать Обаму

    Родившийся в России бизнесмен стал вторым крупным налогоплательщиком в Британии

    На Украине зафиксировали сбои в работе Starlink

    Губернатор российского региона показал удивительное поведение птиц при ракетной опасности

    Появилось видео поражения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ ударными дронами со Starlink

    На Украине сотрудник ТЦК открыл огонь по местным жителям и попал на видео

    Во Франции призвали повторить Brexit

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok