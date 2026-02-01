На Украине зафиксировали сбои в работе Starlink

На Украине зафиксировали первые сбои в работе Starlink

На Украине зафиксировали первые сбои в работе систем Starlink из-за контрмер, введенных компанией SpaceX. Об этом сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале со ссылкой на советника министра обороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергея Бескрестнова с позывным Флеш.

По его словам, эти меры являются временными и приняты для того, чтобы российские ударные дроны не могли использовать систему Starlink. В дальнейшем, по словам Флеша, их заменят более системным и продуманным решением. В поиске альтернативы участвуют как украинские военные, так и компания SpaceX.

Издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале уточняет, что ограничения вступают в силу при скорости свыше 90 километров в час, что делает невозможным применение дронов самолетного типа. При этом не уточняется, распространяются контрмеры только на российские устройства или на все присутствующие в воздушном пространстве.

Ранее на Украине пожаловались на долетающие до Днепропетровска дроны. Сообщалось, что это стало доступно российским БПЛА с системой Starlink.