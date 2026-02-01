Несколько ощутимых землетрясений произошли у побережья Курил

РИА Новости: Землетрясения магнитудой 4,8 и 4,7 произошли 1 февраля вблизи Курил

Несколько землетрясений магнитудой 4,8 и 4,7 произошли в воскресенье, 1 февраля, в Тихом океане у побережья южных и северных Курил. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на начальницу сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

Первое землетрясение магнитудой 4,8 было с эпицентром в 94 километрах юго-восточнее острова Итуруп. Затем через час синоптики зарегистрировали второе землетрясение с эпицентром в 95 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир.

Подземные толчки ощутили жители Итурупа и Парамушира, тревога цунами не объявлялась.

Ранее у западного побережья Сахалина также произошло слабое землетрясение. Подземные толчки фиксировали 30 января, их магнитуда достигала 3,2, а эпицентр располагался в Татарском проливе в 27 километрах западнее села Ольшанка.