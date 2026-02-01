Реклама

Откровенные фото Решетовой после помолвки оценили фразой «пусть Тимати кусает локти»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @a.reshetova

Откровенные фото бывшей возлюбленной рэпера Тимати, «первой вице-мисс Россия-2014», модели Анастасии Решетовой после помолвки оценили фразой «пусть Тимати кусает локти». Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица показала кадры с отдыха на Мальдивах. Она предстала на них в бикини, коротких шортах и облегающих топах. Также знаменитость позанималась серфингом в мини-платье.

Подписчики высказались о внешности Решетовой в комментариях. «Фото в купальниках пошли. Ранее нельзя было. Значит, жених точно не мусульманин, при котором ранее и веру сменила, и запрет был на открытые наряды», «Безумно красивая! В очередной раз удивляюсь, как же красит девушку счастье», «Если бы у меня была возможность выбрать любую внешность — 100 процентов выбрала бы вашу», «Самая красивая во вселенной». «Пусть Тимати кусает локти», — заявили юзеры.

Известно, что Анастасия Решетова и Тимати расстались в сентябре 2020 года вскоре после рождения сына Ратмира. Рэпер и модель состояли в отношениях с 2015 года.

Ранее в январе сообщалось, что стала известна личность жениха Решетовой.

    Откровенные фото Решетовой после помолвки оценили фразой «пусть Тимати кусает локти»

